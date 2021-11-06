خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ” ويتمسك بحسن الجوار
تجاهل الملك محمد السادس ، “الصراخ الجزائري ” الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة بعد أن وصل الى حد اتهام المغرب بالوقوف وراء “مقتل” سائقين جزائرين على متن شاحنتين بالصحراء المغربية .
الملك محمد السادس لم يشر قط لاسم الجزائر في خطاب الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، حيث اغتنم الفرصة للتعبير للشعوب المغاربية الخمسة، عن متمنياته الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار، وهو مايؤكد سياسة اليد الممدودة للملك تجاه الجيران والشعوب المغاربية ككل .
وفي الوقت الذي أعرب فيه الملك في الخطاب ذاته عن انخراط المملكة في المسلسل السياسي تحت اشراف الامم المتحدة لايجاد حل سلمي للمشكل المفتعل ، أكد على أن قضية مغربية الصحراء لانقاش فيها ، لافتا الى أن قضية الصحراء ” هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية “.