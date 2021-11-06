خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ” ويتمسك بحسن الجوار

2021-11-06 / 11:02 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

تجاهل الملك محمد السادس ، “الصراخ الجزائري ” الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة بعد أن وصل الى حد اتهام المغرب بالوقوف وراء “مقتل” سائقين جزائرين على متن شاحنتين بالصحراء المغربية .

الملك محمد السادس لم يشر قط لاسم الجزائر في خطاب الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، حيث اغتنم الفرصة للتعبير للشعوب المغاربية الخمسة، عن متمنياته الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار، وهو مايؤكد سياسة اليد الممدودة للملك تجاه الجيران والشعوب المغاربية ككل .

وفي الوقت الذي أعرب فيه الملك في الخطاب ذاته عن انخراط المملكة في المسلسل السياسي تحت اشراف الامم المتحدة لايجاد حل سلمي للمشكل المفتعل ، أكد على أن قضية مغربية الصحراء لانقاش فيها ، لافتا الى أن قضية الصحراء ” هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية “.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس يؤكد تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية

الملك محمد السادس يؤكد تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي…

2021-11-06 / 10:19 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا من التقدم والازدهار

الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا…

2021-11-06 / 10:05 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : نقول لأصحاب المواقف الغامضة أن المغرب لن يدخل في مبادلات اقتصادية لاتشمل الصحراء

الملك محمد السادس : نقول لأصحاب المواقف الغامضة أن…

2021-11-06 / 9:51 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات

الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما…

2021-11-06 / 9:36 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

الملك محمد السادس : ننتظر من شركائنا مواقف أكثر…

2021-11-06 / 9:27 مساءً
Photo of احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر لمرتزقة البوليساريو

احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر…

2021-11-06 / 8:28 مساءً
Photo of قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر ومتعطش للدماء

قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر…

2021-11-06 / 7:32 مساءً
Photo of الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية

الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار…

2021-11-06 / 6:48 مساءً
Photo of المغرب يجدد دعمه “القوي والمتواصل” للسيادة “الكاملة” لدولة الإمارات

المغرب يجدد دعمه “القوي والمتواصل” للسيادة “الكاملة” لدولة الإمارات

2021-11-06 / 5:44 مساءً
Photo of دومينيكا: الحل السياسي في الصحراء “سيسهم” في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة

دومينيكا: الحل السياسي في الصحراء “سيسهم” في إرساء الاستقرار…

2021-11-06 / 10:42 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق