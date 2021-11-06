الملك محمد السادس يؤكد تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية
أكد الملك محمد السادس تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية، مشددا جلالته على أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.
كما جدد جلالة الملك في خطاب وجهه إلى الأمة، مساء اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التزام المغرب “بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة”.
واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة للإعراب للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.
وشدد الملك ، في هذا الاطار، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، موضحا جلالته أن المغرب “إنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وبعد أن أبرز الملك أن تخليد هذه المناسبة المجيدة، يأتي في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات، أكد أن “الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها”.
وذكر الملك محمد السادس بأن مغربية الصحراء “حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”،مضيفا “لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا”.
2 تعليقات
خطاب الملك محمد السادس خطاب يحمل بين طياته عبارات حكيمة وجدية المغرب كان داىما ملتزما ومحترما لقرارات مجلس الامن وفي تعاون مستمر معه كما اكد ان المغرب متشبت بصحراىه ولا تفاوض بشانها ابدا انما يتعين التعاون من اجل الوصول الى حل سياسي سلمي يرضي الطرفين وسوف لن يكون هذا الحل الا الحكم الذاتي الذي هو الحل الاسمى والعادل الذي يوافق الطرفين حيث تقدم به المغرب سابقا وعرف اقبالا كبيرا وترحيبا من لدن اعضاء مجلس الامن لما يرون فيه من مرونة وصدقية اليوم الصحراء في مغربها والمغرب بنى ويبني ويشيد على اراضيها لقد اصبحت اليوم جنة خضراء زاهية تتميز ببنية تحتية هامة و ضخمة منها طرق سيارة وموانى ومطارات ومعاهد ومدارس ومستشفيات ومسارح ومحطات للنقل وحداىق خضراء ومصانع ومعامل وعمالات وغيرها من المشاريع والانجازات القيمة التي عمل عليها المغرب وانكب عليها منذ استرجاعها طيلة العقود الماضية ولا يزال الحال عليه مستمر على قدم وساق واليوم تعرف الصحراء المغربية اقبالا متزايدا للمستثمرين الاجانب كما فتحت بها قنصليات عدة دول صديقة وشقيقة عاشت الصحراء المغربية في ازدهار وتقدم وعاش المغرب وعاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد وراىد افريقيا تحية عاطرة لجيوشنا الباسلة المدافعة عن الحق والقاهرة للظلم والظلمة من الاعداء الطامعين المغرورين
حياك الله ايها البطل الصحراء مغربية لا نقاش فيها ونحن وراءك ومعك والوطن هو حياتنا بدون وحدة التراب الوطنية من طنجة الى لكويرة لا قيمة لها نحن نسعى لاستكمال وحدتنا الترابية ورجوع سبتة ومليلة الى ارض الوطن اما الصحراء المغربية هي بلد اجدادنا الامضاء صحراوي في الغربة