الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا من التقدم والازدهار

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمدالسادس ان قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة.

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى ال46 لذكرى المسيرة الخضراء ، أن الجميع، مطالب كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وقال الملك في خطاب الذكرى ال46 للمسيرة :”ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0