الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا من التقدم والازدهار
هبة بريس - الرباط
قال الملك محمدالسادس ان قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة.
وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى ال46 لذكرى المسيرة الخضراء ، أن الجميع، مطالب كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
وقال الملك في خطاب الذكرى ال46 للمسيرة :”ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.”
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تعليق واحد
الملك محمد السادس نصره الله ذكي جدا حذف كلمة عربي وقال المغاربة يجمع بين الامازيغ والعرب يعني المغاربة هناك بعض رؤساء الدوال لا يعرفون كلمة عربي وتجاهل الامازيغ انه فتنة وتفريقة وعنصرية عاش محمد السادس 😍😍😍