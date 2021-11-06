الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا من التقدم والازدهار
هبة بريس - الرباط
قال الملك محمدالسادس ان قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة.
وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى ال46 لذكرى المسيرة الخضراء ، أن الجميع، مطالب كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
وقال الملك في خطاب الذكرى ال46 للمسيرة :”ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.”
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