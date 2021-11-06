الملك محمد السادس : نقول لأصحاب المواقف الغامضة أن المغرب لن يدخل في مبادلات اقتصادية لاتشمل الصحراء
قال الملك محمد السادس أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.
وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة بمناسة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، ان التطورات الإيجابية ، التي تعرفها قضية الصحراء ، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية ، فهي تعرف نهضة تنموية شاملة ، من بنيات تحتية ، ومشاريع اقتصادية واجتماعية.
وبفضل هذه المشاريع ، أصبحت جهات الصحراء ، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار ، الوطني والأجنبي ، مشيرا الى ان المغرب لديه شرکاء دوليون صادقون، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على ساكنة المنطقة.
وجاء في خطاب الملك :”ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا، للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني ، كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.”
3 تعليقات
نحن كشعب مغربي أصيل نحارب من اجل حماية التراب الوطني من النظام الجزائري العسكري الإرهابي الذي يريد التفرقة بين المغرب والجزائر فلا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نحن كشعب مغربي أصيل نحارب من اجل حماية التراب الوطني المغربي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
اللهم أجعل هذه السنة اخر نزاع بين المغرب والجزائر وحلا سلميا يرضي الجميع.