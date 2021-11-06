الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات

2021-11-06 / 9:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة بمناسة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، أن المملكة تفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وعلى أساسه يؤكد المغرب تمسكه بالمسار السياسي الأممي.

وجدد الملك محمد السادس في الخطاب ذاته التزام المملكة بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

كما جدد الملك محمد السادس التعبير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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