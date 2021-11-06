الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات
قال الملك محمد السادس أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.
وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة بمناسة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، أن المملكة تفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وعلى أساسه يؤكد المغرب تمسكه بالمسار السياسي الأممي.
وجدد الملك محمد السادس في الخطاب ذاته التزام المملكة بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.
كما جدد الملك محمد السادس التعبير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.
14 تعليقات
نفتخر ونعتز بملكنا نصره الله وايده وسدد خطاه حريص على مصلحة الوطن.عاش الملك.
نحن دائما وابدا معك ملكنا الحنون بيد واحدة لمحاربة المفسدين الذين افسدوا المغرب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
حفظ الله ملكنا الغالي الهمام وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله من كل سوء وشر ومكروه يصيبه.
الله الوطن الملك.كره من كره وأحب من أحب نحن شعب يد واحدة مع ملكنا الغالي.
نتمنى ان تخرج القضية الصحراوية بنتيجة إيجابية.وشكرا لملكنا حريصا على وحدة الوطن.
الشعب يعاني من الفقر..الشعب المغربي يعاني الحكرة والقهر والذل.الشعب يعاني من التهميش.الشعب لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نريد تنظيم مسيرة أخرى سلمية شعارها وسلاحها القرآن الكريم لقوله تعالى الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم.
الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا فستضل مغربية أبا عن جد.
كل من سولت له نفسه الاستهزاء والاستهتار بصحرائنا سنقف لهم بالمرصاد ولو يكلفنا ارواحنا وحياتنا…
قهرون بالزيادة الصاروخية في جميع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والخضر والفواكه والمحروقات ووووو وغيرهم والأن نريد ياملكنا خطابا يصل إلى الحكومة الجديدة.
لن نتخلى عن اقاليمنا الصحراوية حتى نهاية حياتنا .
الصحراء مغربية احبوا أم كرهوا حتى ولو كلفنا هذآ ارواحنا نفديك يا صحرائنا .بالدم والروح نفديك.
إنها صدمة قوية للنظام الجزائري العسكري الإرهابي الذي اعترفت به امريكا بالصحراء مغربية.
خلاصة القول الصحراء المغربية مثلها كقضية فلسطين تماماً لن تنتهي حلقاتها السياسية بعد حسبي الله ونعم الوكيل في من يعرق طريق القضية.