الملك محمد السادس : ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

2021-11-06 / 9:27 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس أن المملكة المغربية تعبر عن تقديرها واعتزازها بتزايد الملموس لعدالة قضية وحدتنا الترابية ، مشيدا بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، أن هذا الاعتراف هو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية.

واردف جلالة الملكي قائلا : فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية ..كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي.”

واسترسل جلالة الملك قائلا :”وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا ..ومن حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات

الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما…

2021-11-06 / 9:36 مساءً
Photo of احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر لمرتزقة البوليساريو

احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر…

2021-11-06 / 8:28 مساءً
Photo of قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر ومتعطش للدماء

قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر…

2021-11-06 / 7:32 مساءً
Photo of الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية

الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار…

2021-11-06 / 6:48 مساءً
Photo of المغرب يجدد دعمه “القوي والمتواصل” للسيادة “الكاملة” لدولة الإمارات

المغرب يجدد دعمه “القوي والمتواصل” للسيادة “الكاملة” لدولة الإمارات

2021-11-06 / 5:44 مساءً
Photo of دومينيكا: الحل السياسي في الصحراء “سيسهم” في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة

دومينيكا: الحل السياسي في الصحراء “سيسهم” في إرساء الاستقرار…

2021-11-06 / 10:42 صباحًا
Photo of “التدبير الإلكتروني للتحفيظ العقاري” على طاولة مجلس الحكومة

“التدبير الإلكتروني للتحفيظ العقاري” على طاولة مجلس الحكومة

2021-11-06 / 7:30 صباحًا
Photo of ”المينورسو“ تؤكد توغل الشاحنتين الجزائريتين بالجزء الشرقي من الصحراء المغربية

”المينورسو“ تؤكد توغل الشاحنتين الجزائريتين بالجزء الشرقي من الصحراء…

2021-11-06 / 12:04 صباحًا
Photo of الصحراء.. غرينادا تؤكد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء.. غرينادا تؤكد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-11-05 / 8:57 مساءً
Photo of الملك يوجه غدا السبت خطابا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

الملك يوجه غدا السبت خطابا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

2021-11-05 / 7:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق