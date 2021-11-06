الملك محمد السادس : ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس أن المملكة المغربية تعبر عن تقديرها واعتزازها بتزايد الملموس لعدالة قضية وحدتنا الترابية ، مشيدا بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، أن هذا الاعتراف هو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية.

واردف جلالة الملكي قائلا : فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية ..كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي.”

واسترسل جلالة الملك قائلا :”وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا ..ومن حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.”

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