الملك محمد السادس : مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لانقاش فيها

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ، أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة ولانقاش فيها وذك بحكم التاريخ وشرعية الروابط التي تجمع أبناءها بالعرش ، اضافة الى الاعتراف الدولي الواسع بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية .

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للشعب بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، أن المملكة سجلت في الآونة الاخيرة تطورات هادئة بخصوص ملف الوحدة الترابية، مشيدا في الوقت نفسه بالدور البطولي للقوات المسلحة الملكية في تامين معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا.

وأردف جلالة الملك بالقول أن العمل السلمي الذي باشرته القوات المسلحة الملكية وضع حدا للاستفزازات التي لطالما تكررت ونبه اليها المغرب .

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