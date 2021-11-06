مدريد: الجالية المغربية تحتفل بذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة

ياسر الاحيائي - هبة بريس

إحتفلت فعاليات المجتمع المدني بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت بذكرى المسيرة الخضراء التي تصادف السادس من نونبر كل سنة، وفي جو حماسي يغلب عليه طابع الوطنية الصادقة عبر أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية لمدريد عن إعتزازهم الدائم بهذه الذكرى الغالية على النفوس مؤكدين في الوقت ذاته عن تعلقهم الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد.



الحفل البهيج الذي نظم بأحد القاعات الفاخرة ( روح دمشق) التي تعود ملكيتها لمهاجرة مغربية شاركت فيه جمعية “أبناء العرائش بالمهجر ” التي يرأسها “عبد الاله بنصار ” و”التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا” ورئيستها “نادية الفيتي (فرع مدريد )، إضافة إلى بعض الكفاءات المغربية بالخارج كالمحامية الشابة ” عزيزة المغني” التي سطع نجمها بشكل لافت للنظر في أوساط الجالية المغربية لكثرة الملفات التي تعالجها لصالحهم مع السلطات القضائية والأمنية.

وغنى المشاركون في الحفل النشيد الوطني والأغاني الحماسية التي تجسد من خلال كلماتها الخالدة ذكرى عيد المسيرة الخضراء التي أبدعها الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واختتمت الأمسية بتوزيع كؤوس الشاي وقطع الحلوى المغربية الأصيلة على كل الحاضرين الذين حولوا الفضاء إلى لوحة رائعة من الأعلام الوطنية .

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