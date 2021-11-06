احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر لمرتزقة البوليساريو

2021-11-06 / 8:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، نسبة إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، إن الشاحنات المحترقة بالصحراء المغربية كانت تحمل معدات عسكرية شملت مركبات حربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الجزائر يمكن أن تستخدم جبهة البوليساريو لتنفيذ “أعمال انتقامية” ضد المغرب مشيرة الى ” إنها حصلت على صور للعتاد العسكري الذي منحته الجزائر للجبهة الانفصالية، ويتضمن مركبات تصلح لجميع التضاريس ضرورية للحرب في الصحراء”.

وأضافت الصحيفة الاسبانية “من الواضح، بحسب المصادر التي تم التشاور معها، أن الجزائر يمكن أن تستخدم جبهة البوليساريو لخوض أعمال انتقامية سبق أن أعلنت عنها في بيانها الرسمي بعد وفاة السائقين”.

وكشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن الشاحنتان، التي زعمت الجزائر أنهما تعرضتا لقصف مغربي، “كانتا بمنطقة الصحراء الشرقية المغربية”.

وأكد المسؤول الأممي، خلال ندوة صحفية مساء أمس الجمعة 5 نونبر الجاري، انه وبحسب “النتائج الأولية” للتحقيق الذي أجرته بعثة ال”مينورسو”، فإن الشاحنات “كانت في الجزء الشرقي من الصحراء المغربية بالقرب من بير لحلو”.

وأبرز حق أن بعثة الـ”مينورسو” “عثرت على شاحنتين مسجلتين في الجزائر متوقفتين بجوار بعضهما البعض”.

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