فاس..آيت الطالب يتفقد فضاء رقميا مندمجا للتلقيح ضد كورونا

ع.محياوي _ هبة بريس

قام وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لثالت مركز رقمي مندمج للتلقيح ضد فيروس “كوفيد-19” على المستوى الوطني بفضاء القاعة المغطاة الحاج ادريس بنزاكور بمقاطعة زواغة بفاس.

و خلال هذه الزيارة ، اطلع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر ووفد هام، على مجريات الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بالمركز المقام على مساحة تبلغ 1100 متر مربع بدائرة زواغة، والذي سيمكن من تلقيح حوالي 5000 مستفيد يوميا.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له أيضا، على رقمنة مسار عملية التلقيح الوطنية بأكملها بفضل نظام معلوماتي يسمح بتحديد هوية المواطنات والمواطنين وتسجيلهم، مرورا بالكشف المخبري عن الفيروس، فضلا عن تتبع وتيرة عملية التلقيح بشكل يومي.

وفي تصريح للصحافة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن هذه الزيارة تندرج في إطار الجولات التي تهدف إلى مراقبة وتتبع سير الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 28 يناير المنصرم.

وأضاف أيت الطالب ، أن هذا المركز يأتي تعزيزا للمجهود الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولصورة المغرب باعتباره نموذجا في تدبير هذه الأزمة الصحية على كافة الأصعدة، ويساهم في تطوير منظومة صحية وطنية أكثر ابتكارا.

وأكد أيت الطالب، أن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد اليوم وتيرة جد مهمة، مبرزا في هذا الصدد الانخراط القوي للمواطنين والمواطنات في هذه الحملة من أجل تحقيق المناعة الجماعية في أقرب وقت، وذلك بتطعيم الأشخاص غير الملقّحين، والتقدّم في إعطاء الحقنة الثانية والثالثة للمواطنين المغاربة.

وطمأن خالد أيت الطالب عموم المواطنين، وأكد لهم فعالية التلقيح ضد كوفيد19، داعيا إياهم إلى ضرورة الحذر تجاه الأخبار التي تروج بشأن مسببات التلقيح، لأنها إشاعات يروجها أشخاص لا علاقة لهم بالطب، وطالب بالتعبئة القوية للأطر الصحية الجهوية والسلطات المحلية التي تبذل جهودا كبيرة لكي تمر الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0