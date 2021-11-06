غضب واستنكار في تونس بعد قرار مذكرة الاعتقال الدولية ضد المرزوقي

2021-11-06 / 7:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

خلّف قرار إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي حالة غضب واسعة في تونس وأثار تساؤلات بشأن مدى محافظة القضاء على استقلاليته.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، على خلفية تصريحات اعتبرت تهديدا لأمن الدولة.

وفي 12 أكتوبر، صرّح الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في حوار مع قناة “فرانس 24” أنه سعى “لإفشال” عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة الشهر الحالي، معتبرا أن “تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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