التعادل الإيجابي ينهي مباراة الديربي بين الوداد والرجاء

2021-11-06 / 7:12 مساءً
0
هبة بريس - القسم الفني

تعادل الوداد الرياضي أمام غريمه التقليدي الرجاء الرياضي بهدف لمثله، في مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

الجولة الأولى من المباراة انتهت على وقع التعادل السلبي بين الطرفين، في ظل الصرامة التكتيكية للمدربين وليد الركراكي والتونسي لسعد الشابي، وخوف كل فريق من تلقي الهدف.

خلال الجولة الثانية، وقع البديل صلاح الدين بينشيو الهدف الأول للوداد الرياضي في الدقيقة 78.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

2021-11-06 / 5:00 مساءً
Photo of رسميا.. السد القطري يعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

رسميا.. السد القطري يعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

2021-11-05 / 12:44 مساءً
Photo of خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة النهائية لـ”الأسود” لمواجهة السودان وغينيا

خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة النهائية لـ”الأسود” لمواجهة السودان وغينيا

2021-11-04 / 12:25 مساءً
Photo of ميسي : أحلم بالعودة لبرشلونة

ميسي : أحلم بالعودة لبرشلونة

2021-11-01 / 10:05 صباحًا
Photo of الرجاء يستعيد صدارة البطولة بفوزه على الدفاع الجديدي

الرجاء يستعيد صدارة البطولة بفوزه على الدفاع الجديدي

2021-10-30 / 8:53 مساءً
Photo of برنامج “الفرصة الثانية “..انتقاء مواهب كروية من أجل الالتحاق بجامعات أمريكية

برنامج “الفرصة الثانية “..انتقاء مواهب كروية من أجل الالتحاق…

2021-10-30 / 6:19 مساءً
Photo of مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة مغربية صاعدة في ريال مدريد

مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة مغربية صاعدة في…

2021-10-30 / 10:55 صباحًا
Photo of رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان

رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان

2021-10-29 / 5:39 مساءً
Photo of استفتاء.. تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن عالميا

استفتاء.. تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن عالميا

2021-10-29 / 4:13 مساءً
Photo of بعد شراء السعودية لنيوكاسل.. تركي يوافق على شراء نادٍ إنكليزي آخر

بعد شراء السعودية لنيوكاسل.. تركي يوافق على شراء نادٍ…

2021-10-28 / 10:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق