التعادل الإيجابي ينهي مباراة الديربي بين الوداد والرجاء

هبة بريس - القسم الفني

تعادل الوداد الرياضي أمام غريمه التقليدي الرجاء الرياضي بهدف لمثله، في مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

الجولة الأولى من المباراة انتهت على وقع التعادل السلبي بين الطرفين، في ظل الصرامة التكتيكية للمدربين وليد الركراكي والتونسي لسعد الشابي، وخوف كل فريق من تلقي الهدف.

خلال الجولة الثانية، وقع البديل صلاح الدين بينشيو الهدف الأول للوداد الرياضي في الدقيقة 78.

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