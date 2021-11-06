طنجة ..وفاة طالبة بعد تلقيها الجرعة الثانية وإدارة مستشفى محمد الخامس توضح (فيديو)

هبة بريس - مكتب طنجة

توفيت صباح اليوم السبت 06 نونبر الطالبة “د.أ” بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة بعدما أدخلت اليه في حالة غيبوبة إثر تدهر حالتها الصحية عقب أخذها الجرعة الثانية من لقاح كوفيد -19.

والد الشابة البالغة من العمر 19 سنة ، قال في تصريح صحفي إن ابنته كانت تعاني من مرض السكري المزمن لكنها ظلت تمارس حياتها بشكل طبيعي الى ان أخذت الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا بحسب تعبيره ، فيما نفت ادارة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس في بلاغ لها بان تكون جرعات التلقيح ضد كوفيد-19 سببا مباشرا في تدهور حالة المتوفية.

وأورد البلاغ المذكور، أنه “على إثر تداول أخبار ومعلومات مغلوطة بخصوص الحالة الصحية للمسماة (د.أ) من طرف بعض المنابر الإعلامية الالكترونية وادعاء والدتها بربط حالتها الصحية بأخذها الجرعة الثانية من التلقيح ضد كوفيد19،فان إدارة المركز الإستشفائي الجهوي محمد الخامس توضح ما ييلي : أن المعنية بالأمر تعاني من مرض مزمن (داء السكري من نوع 1) وكانت تتردد على مصالح المستشفى للاستشفاء نظرا لمضاعفات مرضها المزمن وقد استقبلها المستشفى يوم 29 أكتوبر 2021 في حالة حرجة حيث كانت تعاني من ارتفاع السكر في الدم ،تعفنات فطرية وصدمة تعفنية ما استدعى استشفاءها الاستعجالي وقد استفادت من فحوصات وتحاليل طبية معمقة وهي حاليا في قسم الإنعاش. أن الحالة الصحية للمعنية بالأمر لا علاقة لها بأخذها جرعات اللقاح ضد كوفيد-19”.

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