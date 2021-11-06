الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية

هبة بريس -

كتبت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية اليوم السبت، أن المسيرة الخضراء التي تحل اليوم ذكراها الـ 46، مكنت المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، وأنهت 75 عاما من من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية.

وأوضحت الوكالة أن هذا الحدث “يشكل محطة مشرقة ومفصلية في تاريخ المغرب، حيث تمكن الشعب المغربي بقيادة ملكه الراحل الحسن الثاني من تحرير جزء من أراضيه”.

وأضافت أن هذه الملحمة الوطنية وضعت أيضا حدا لنحو ثلاثة أرباع قرن من الاحتلال الإسباني للأقاليم الجنوبية المغربية.

وتابعت أن حدث المسيرة الخضراء في ذكراها الـ46 “تأتي للتذكير بنضال المغرب، ضد الاستعمار الإسباني، وأيضا للاحتفاء ب ـ350 ألف مغربي لبوا نداء الملك الراحل الحسن الثاني، وهبوا من أجل المشاركة في استرجاع الأقاليم العزيزة إلى حضن الوطن”.

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