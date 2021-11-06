مروحية الدرك تنقل سائحا تعرض لحادث ضواحي سيدي افني

2021-11-06 / 6:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تدخلت مروحية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجنوب ، اليوم السبت 06 نونبر ، لنقل سائح فرنسي تعرض لحادث سير بأحد المقاطع الطرقية بمرتفعات أيت الرخا ضواحي إقليم سيدي إفني.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان السائح الفرنسي الجنسية كان رفقة كوكبة من الدراجين في رحلة استكشافية للمنطقة قبل أن يتعرض لحادث اصطدام مع سيارة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .

واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي ومعها السلطات المحلية حيث تم تسخير مروحية تابعة للجهاز والتي عملت على نقل السائح الى المستشفى بغرض تلقي الاسعافات الضرورية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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