مجلس الداخلة يبرم التوأمة مع مجلس كروتوني ويخلدون ذكرى 46 المسيرة الخضراء

2021-11-06 / 6:22 مساءً
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بالمدخل الرئيسي للبلدية الكبرى بكروطوني جنوب إيطاليا صباح اليوم رفرف العلم الوطني المغربي على مدى أيام إلى جانب العلم الإيطالي، في إشارة لاستقبال عمدة مدينة كروتوني ” فيشينزو فوشي ” بمقر بلديته عبد القادر ناجي القنصل العام للمملكة المغربية في نابولي وبتنسيق وشراكة مع النسيج الجمعوي الإيطالي والمغربي ووفد جمعوي مغربي من مدينة الداخلة إضافة إلى مغاربة إيطاليا، في إطار مناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة وهي المرة الأولى التي تبرم فيها شراكة التوأمة بإيطاليا بين مجلس مدينة الداخلة ومجلس كروطوني بشكل ثنائي.

وقد شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تخص وحدتنا الترابية و للإطلاع على جانب من الموروث الثقافي الغني للأقاليم الجنوبية ،العرس البهيج تميز بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد عبد القادر ناجي قنصل المملكة المغربية بنابولي ،التي أشاد خلالها بتنوع فئات الحاضرين في هذا النشاط ،التي تحمل دلالات كثيرة ،تبرهن على انخراطهم و تجندهم ،للدفاع عن قضيتهم الوطنية الأولى الصحراء المغربية ، التي حققت نتائج ايجابية كبيرة خصوصًا في الآونة الأخيرة ،و فتح مجموعة من القنصليات بعاصمة الصحراء المغربية مدينة العيون،و بجوهرة الصحراء المغربية مدينة الداخلة ،و الاعتراف المتتالي لمجموعة من الدول بمغربية الصحراء ،خصوصًا الولايات المتحدة الاميركية،موضحا أن هذه المسيرة التاريخية الكبرى جسدت عبقرية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني الذي حرص على قيادة المسيرة بأسلوب حضاري سلمي فريد يصدر عن قوة الإيمان بالحق في استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن.وفي هذه المناسبة المجيدة عبر عمدة كروطوني فيشينسو فوشي ” في هذا الإحتفال، عن سعادته بالمشاركة في هده المناسبة، وخاصة عندما يتعلق بالذكرى المسيرة الخضراء الغالية على قلوب كل المغاربة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، ذكر بالمنجزات التي تحققت والأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس نصره الله منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين والتي مكنت المملكة المغربية من تحقيق قفزة نوعية على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مذكرا بالعناية الشريفة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرعاياه الأوفياء من مغاربة العالم.

وفي الاخير تم تلاوة برقية الولاء والاخلاص موجهة للسدة العالية بالله، داعين عز وجل أن يحفظ أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم وأن ينعم على بلدهم الغالي بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لجلالته.

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