الفكرة انطلقت من مجموعة فيسبوكية.. هكذا خطط مغاربة للفرار من طائرة بإسبانيا

2021-11-06 / 5:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف منشور مسرب من مجموعة “فيسبوكية” عن تخطيط عدد من الشباب المغاربة للهجرة إلى اسبانيا من طائرة متجهة نحو تركيا.

ووفق المنشور المذكور، فقد نشر أحد أعضاء المجموعة الخطة التي طبقها عدد من ركاب الطائرة المتجهة من مدينة الدار البيضاء نحو تركيا للفرار الى إسبانيا.

هذا ويشار الى أن ركاب طائرة كانت في طريقها من المغرب إلى تركيا لجأوا لطريقة “جهنمية” للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وحسب صحيفة “إل بايس” الإسبانية، فقد قالت السلطات الإسبانية إن الطائرة أبلغت بشعور أحد ركابها بإعياء، وعلى الفور سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا.

وأضافت أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز حوالي 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.

ووفقا للصحيفة يعتقد المحققون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطرارياً بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.

وأوضحت أن شخصاً آخر- رافق الراكب الذي ادعى المرض إلى المستشفى- لاذ بدوره بالفرار.

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