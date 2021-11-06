البيضاء.. توقيف 3 مواطنات إفريقيات تورطن في ترويج أدوية مضرة بالصحة

هبة بريس - البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاث مواطنات تنحدرن من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في تورطهن في قضية تتعلق بتهريب وترويج أدوية ومواد صيدلانية مضرة بالصحة العامة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهن مباشرة بعد وصولهن لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على متن رحلة جوية قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل حقائبهن على 2401 علبة تتضمن أدوية ومهيجات جنسية، فضلا عن مراهم وعلاجات جلدية.

وقد تمت إحالة عينات من المواد الصيدلانية المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء من أجل الخبرة، فيما تم إخضاع المشتبه فيهن للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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