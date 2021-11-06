بنسعيد يعطي انطلاقة ترميم وتهيئة الموقع الأثري ”دار حوزة“ بإقليم السمارة

2021-11-06 / 2:17 مساءً
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هبة بريس - السمارة

قام وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد يوم السبت 6 نونبر بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة أشرف خلالها على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الثقافية والإعلامية، وذلك بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأعطى بنسعيد انطلاقة ترميم وتهيئة الموقع الأثري والتاريخي دار حوزة بإقليم السمارة، كما استمع لشروحات حول المشروع، والذي سينجز في ظرف 10 أشهر بغلاف مالي إجمالي قدره 2,7 مليون درهم و يروم ترميم الموقع التاريخي دار حوزة وحماية المواقع الأثرية المتواجدة بالموقع مع بناء قاعة عرض.

ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة الثقافة و الشباب و التواصل لحماية الموروث الثقافي المادي و الامادي للمملكة.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن ترميم دار حوزة كمعلمة تاريخية بإقليم السمارة سيدخل في إطار استراتيجية الوزارة بتنسيق مع وزارة السياحة لتشجيع المسارات السياحية باقليم السمارة انطلاقا من الغشيوات مرورا بموقع العصلي بوكرش وصولا إلى دار حوزة التاريخي في إطار مشروع متكامل للتنمية بالاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

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