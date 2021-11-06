تلقيح كورونا المغرب
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أمريكا.. 11 ولاية ترفع دعوى قضائية ضد التلقيح الإجباري

2021-11-06 / 1:43 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قدمت 11 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس جو بايدن بفرض التطعيم الإلزامي من فيروس كورونا على عاملي شركات كبيرة، حسبما أعلن النائب العام لولاية ميزوري إريك شميت.

وأشار شميت في بيان نشره على صفحته في “تويتر” اليوم السبت إلى أن الولايات الداعية إلى وقف التطعيم الإلزامي هي ميزوري وأريزونا ونبراسكا وآيوا وأركنساس ومونتانا وألاسكا ووايومنغ ونيوهامبشير وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية، مضيفا أن عددا من المنظمات انضم إلى الولايات المذكورة.

وقال المدعي العام للولاية: “اليوم ترأست تحالفا من 11 ولاية لرفع دعوى قضائية من أجل وقف التطعيم الإلزامي غير الشرعي المعلن من قبل جو بايدن.. أدعو جو بايدن وإدارته إلى المحكمة من أجل الدفاع عن الحريات الشخصية والحفاظ على قطاع الأعمال في ميزوري والتصدي للمستبدين البيروقراطيين الذين غايتهم كلها هي السلطة والسيطرة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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