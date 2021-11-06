ركاب طائرة مغربية يلجأون لطريقة جهنمية للهجرة إلى إسبانيا
لجأ ركاب طائرة كانت في طريقها من المغرب إلى تركيا لطريقة “جهنمية” للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وحسب صحيفة “إل بايس” الإسبانية، فقد قالت السلطات الإسبانية إن الطائرة أبلغت بشعور أحد ركابها بإعياء، وعلى الفور سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا.
وأضافت أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز حوالي 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.
ووفقا للصحيفة يعتقد المحققون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطرارياً بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.
وأشارت إلى أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.
وأوضحت أن شخصاً آخر- رافق الراكب الذي ادعى المرض إلى المستشفى- لاذ بدوره بالفرار.
15 تعليقات
لاندري كيف تم الهروب .على العلم ان المطار مشددة بالحراسة …
الفرصة مرة واحدة في العمر ربما كانت الفكرة في الهجرة السرية . وعندما جأتهم الفرصة اضطروا الهروب من اجل تحقيق احلامهم.
إنهم استغلوا الفرصة هههههههههههه
لوكنت انا راكبة في تلك الطائرة لفعلت ذالك.ههههههههههه.
ربما هذآ المطار موجود في الهواء الطلق هههههههههههه.
فكرة جهنمية . فرصة لا تعوض ركاب الرحلة استغلوا الوضع وقاموا بالهروب.. هههههههههههه.
شئ محزن جدا لا ينفع معه الندم.هذا التصرف جباني وليس فعل شجاعي…
لم استوعب هذآ كيف تم الهروب .وجل المطرات مشددة بالامن.
ربما هؤلاء الأشخاص أول مرة يسافرون عبر الطائرة . هههههههههههه.
إنها مؤامرة مع الركاب وسائق الطائرة من اجل الهجرة السرية.
هذه الخطة الجهنمية لم تكن في البال لاي احد .. هههههههههههه.
لوكنت اظن ان الخطة ستنجح لارسلت ابنائي في هذه الطائرة هههههههههههه
إنها مؤامرة مدروسة من طرف الشخص الذي تضاهر بوعكة صحية مما جعل الطائرة تتوفدقف .
لماذا بالضبط مطار اسبانيا.ربما وراء ذالك شئ ما!!!!!!
بهذا المشكل سبب في تعطيل الرحلات الجوية مما أدى إلى الضياع في الاقتصاد …