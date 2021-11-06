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ركاب طائرة مغربية يلجأون لطريقة جهنمية للهجرة إلى إسبانيا

2021-11-06 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

لجأ ركاب طائرة كانت في طريقها من المغرب إلى تركيا لطريقة “جهنمية” للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وحسب صحيفة “إل بايس” الإسبانية، فقد قالت السلطات الإسبانية إن الطائرة أبلغت بشعور أحد ركابها بإعياء، وعلى الفور سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا.

وأضافت أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز حوالي 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.

ووفقا للصحيفة يعتقد المحققون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطرارياً بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.

وأوضحت أن شخصاً آخر- رافق الراكب الذي ادعى المرض إلى المستشفى- لاذ بدوره بالفرار.

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