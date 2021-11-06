أخنوش يزور عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير

2021-11-06 / 10:00 صباحًا
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هبة بريس

قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أمس الجمعة، بزيارة تفقدية بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، لتتبع سير أشغال عدد من المشاريع الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية بالمدينة، والمندرجة في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية 2020- 2024 لمدينة أكادير.

ويتعلق الأمر بتهيئة المنتزه الحضري الانبعاث، وميزانية المشروع تصل لـ85 مليون درهم، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة وتهيئة المساحات الخضراء.

المشروع سيمكن من توفير ملاعب لكرة القدم وكرة السلة، مطاعم وفضاءات تجارية، باحات للألعاب والرياضة، ساحات للتزحلق على اللوح، فضاءات خضراء ومرآب، إعادة تهيئة ملعب الانبعاث.

وينتظر الانتهاء من أشغاله في الربع الأخير من 2023.

ويتمثل المشروع الثاني في إحداث مرآب تحت أرضي الانبعاث كلفته تصل لـ90 مليون درهم ويهدف إلتقوية البنيات التحتية لأكادير.

ويشمل المشروع تهيئة الشوارع المحيطة به، ويتكون من طابقين، يسع 600 سيارة، بمعدل 300 في كل طابق، وعلى مساحة 11 ألف و500 متر مربع، وينتظر الانتهاء من أشغاله في النصف الثاني من 2023

أما المشروع الثالث، فيتمثل في إحداث مركز للتوثيق والمكتبة الوسائطية، بكلفة تصل لـ40 مليون درهم.

ويندرج في إطار الترويج الثقافي وتعزيز الموروث الثقافي ، وسيشيد على مساحة 3000 متر مربع.

ويتكون من قاعة متعددة الاستعمالات، وفضاء للقراءة، فضاءات للدروس، وفضاء إداري، وكافيتيريا، فضلا عن فضاء للعمل، وفضاء للتعلم الرقمي، كما ينتظر انتهاء أشغاله في الربع الثاني من 2023.

الى جانب إعادة تهيئة مسرح الهواء الطلق، بكلفة تبلغ 20 مليون درهم، ويندرج المشروع في إطار الترويج الثقافي وتعزيز الموروث الثقافي.

ويقوم على إعادة تأهيل المسرح، وتحسين وتجديد واجهته، والعمل على تطوير الإضاءة، وينتظر انتهاء أشغاله في الربع الأخير من 2022.

بالإضافة إلى إعادة تهيئة 3 قاعات مغطاة الانبعاث الزرقطوني القدس بكلفة 10 مليون درهم.

و يهدف المشروع لتعزيز التجهيزات الاجتماعية الأساسية، وسيشيد على مساحة قاعة الانبعاث 4500 متر مربع، و مساحة قاعة الزرقطوني 1200 متر مربع، و مساحة قاعة القدس 1200 مربع.

ويقوم المشروع على إعادة تهيئة القاعات، وتحسين الواجهة وتجديدها، والعمل على تطوير الإضاءة، و ينتظر انتهاء أشغاله في الربع الأخير من 2022

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