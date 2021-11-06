”المينورسو“ تؤكد توغل الشاحنتين الجزائريتين بالجزء الشرقي من الصحراء المغربية

2021-11-06 / 12:04 صباحًا
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هبة بريس – الرباط

كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، بأن النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته بعثة “المينورسو” بالصحراء المغربية، أكد أن الشاحنات التي تدعي الجزائر استهدافها من طرف المغرب “كانت في الجزء الشرقي من الصحراء المغربية بالقرب من بير لحلو”.

وأضاف ذات المتحدث، أن بعثة المينورسو، رصدت شاحنتين مسجلتين في الجزائر. متوقفة بجانب بعضها البعض، مؤكداً أن البعثة أرسلت في 3 نونبر، دوريات أولية إلى موقع “الحادث المزعوم” الذي وقع في اليوم السابق.

واسترسل خلال رده على سؤال الصحفي الذي أثار الموضوع حول أسباب تواجد هذه الشاحنات في منطقة عمليات عسكرية مع وجود مسار آخر، قال المتحدث “لا أعرف سبب وجود الشاحنتين في هذا المكان” ، مشيرا إلى أن المسألة قيد التحقيق.

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