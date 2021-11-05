الإسيسكو تختار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لـ2022

هبة بريس _ الرباط

أعلن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، اليوم الجمعة، عن اختيار مدينة الرباط “عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022”.

وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها المدير العام لمنظمة الإيسيسكو مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عقب مباحثات أجرياها بمقر الوزارة بالرباط. وأوضح سالم بن محمد المالك أن إعلان الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 “يضعنا أمام تحد كبير لكي تظهر هذه المدينة الواعدة، مدينة الأنوار والمعرفة، كما يجب أن تكون، أي عاصمة ثقافية لدول العالم الإسلامي”.

وأضاف أن “هذا شيء بسيط لرد الدين لهذه المدينة العتيقة التي تحتضن مقر منظمة الإيسيسكو”، مشيرا إلى وجود برامج متعددة تقوم المنظمة بإعدادها مع الوزارة، حيث سيكون لقاء تشاوري يوم 22 نونبر الجاري لوضع الخطوط العريضة لبرامج الاحتفال بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

من جانبه، اعتبر المهدي بنسعيد أن اختيار مدينة الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، علاوة على اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية برسم 2020-2021، سيساهم في إحياء الأنشطة الثقافية في المدينة بصفة خاصة، والمملكة بصفة عامة، لاسيما بعد تباطؤ الأنشطة الثقافية خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف الوزير أنه سيتم بهذه المناسبة وضع برنامج أنشطة مهم سيشرك قطاعات حكومية مختلفة، علاوة على قطاع الثقافة، وكذلك جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسلطات المدينة

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