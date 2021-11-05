الإسيسكو تختار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لـ2022

2021-11-05 / 11:26 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، اليوم الجمعة، عن اختيار مدينة الرباط “عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022”.

وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها المدير العام لمنظمة الإيسيسكو مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عقب مباحثات أجرياها بمقر الوزارة بالرباط. وأوضح سالم بن محمد المالك أن إعلان الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 “يضعنا أمام تحد كبير لكي تظهر هذه المدينة الواعدة، مدينة الأنوار والمعرفة، كما يجب أن تكون، أي عاصمة ثقافية لدول العالم الإسلامي”.

وأضاف أن “هذا شيء بسيط لرد الدين لهذه المدينة العتيقة التي تحتضن مقر منظمة الإيسيسكو”، مشيرا إلى وجود برامج متعددة تقوم المنظمة بإعدادها مع الوزارة، حيث سيكون لقاء تشاوري يوم 22 نونبر الجاري لوضع الخطوط العريضة لبرامج الاحتفال بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

من جانبه، اعتبر المهدي بنسعيد أن اختيار مدينة الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، علاوة على اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية برسم 2020-2021، سيساهم في إحياء الأنشطة الثقافية في المدينة بصفة خاصة، والمملكة بصفة عامة، لاسيما بعد تباطؤ الأنشطة الثقافية خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف الوزير أنه سيتم بهذه المناسبة وضع برنامج أنشطة مهم سيشرك قطاعات حكومية مختلفة، علاوة على قطاع الثقافة، وكذلك جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسلطات المدينة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المسيرة الخضراء…فاطمة الزهراء العروسي و فؤاد الزبادي يطرحان “سيدي وسيد سيادي”

المسيرة الخضراء…فاطمة الزهراء العروسي و فؤاد الزبادي يطرحان “سيدي…

2021-11-05 / 9:29 مساءً
Photo of بعد الاتهامات التي وجهت له … عبد الإله رشيد يقصف منتقديه

بعد الاتهامات التي وجهت له … عبد الإله رشيد…

2021-11-05 / 7:07 مساءً
Photo of تسمم حاد يدخل مايا دياب للمستشفى

تسمم حاد يدخل مايا دياب للمستشفى

2021-11-05 / 3:31 مساءً
Photo of عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس “أنا الحمد لله بخير و شكرا للناس كاملين”

عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس…

2021-11-04 / 3:17 مساءً
Photo of رباب ناجد تعلن طلاقها

رباب ناجد تعلن طلاقها

2021-11-04 / 2:43 مساءً
Photo of فوز الجنوب إفريقي دايمون غالغت بجائزة بوكر الأدبية

فوز الجنوب إفريقي دايمون غالغت بجائزة بوكر الأدبية

2021-11-03 / 11:39 مساءً
Photo of حادث سير خطير للممثل طارق البخاري بجماعة أمتار الان

حادث سير خطير للممثل طارق البخاري بجماعة أمتار الان

2021-11-03 / 10:06 مساءً
Photo of مهرجان الإبداع الثقافي الطلابي في دورته الأولى بجامعة فاس

مهرجان الإبداع الثقافي الطلابي في دورته الأولى بجامعة فاس

2021-11-03 / 9:30 مساءً
Photo of بسبب عدم توفره على جواز التلقيح.. فنان مغربي يُمنَع من دخول قاعة السينما

بسبب عدم توفره على جواز التلقيح.. فنان مغربي يُمنَع…

2021-11-03 / 12:50 مساءً
Photo of الفنانة نسرين طافش تكشف عن أصولها المغربية: جدتي من تافيلالت

الفنانة نسرين طافش تكشف عن أصولها المغربية: جدتي من…

2021-11-03 / 10:14 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق