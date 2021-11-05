برلمان البرتغال يتبنى تشريعا يجيز “القتل الرحيم”

2021-11-05 / 9:51 مساءً
هبة بريس _ وكالات

تبنى البرلمان البرتغالي تشريعا يجيز “القتل الرحيم والانتحار” بمساعدة الغير بالنسبة للمرضى الذين لا أمل في شفائهم.

ولا يزال مشروع القانون يتطلب توقيع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا المعروف بتحفظاته الشديدة على هذا التشريع.

وفي حال توقيعه على مشروع القانون، ستصبح البرتغال واحدة من دول قليلة في العالم تسمح بتلك الإجراءات.

وتبنى البرلمان نسخة أولى من مشروع القانون في يناير الماضي، لكن الرئيس طلب من المحكمة الدستورية مراجعته.

وتتضمن النسخة الجديدة التي تمت الموافقة عليها بواقع 138 صوتا مقابل 84 مع امتناع 5 أصوات، وصفا أشمل وأوضح للحالات المعنية.

ورعت عدة أحزاب من وسط اليسار مشروع القانون، كما فعلت مع قوانين سمحت بالإجهاض عام 2007 وزواج المثليين عام 2010 في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فايزر” تجري محادثات مع 90 دولة حول عقارها لعلاج كورونا

فايزر” تجري محادثات مع 90 دولة حول عقارها لعلاج…

2021-11-05 / 10:02 مساءً
Photo of إسبانيا.. شرطة مدريد تقتل شخصا هدد المارة بسكين

إسبانيا.. شرطة مدريد تقتل شخصا هدد المارة بسكين

2021-11-05 / 7:26 مساءً
Photo of العثور على جثة دبلوماسي روسي أمام سفارة بلاده في برلين

العثور على جثة دبلوماسي روسي أمام سفارة بلاده في…

2021-11-05 / 6:57 مساءً
Photo of ضرب محتجين في عيد العمال.. السجن 3 سنوات لحارس ماكرون

ضرب محتجين في عيد العمال.. السجن 3 سنوات لحارس…

2021-11-05 / 5:14 مساءً
Photo of الصحة الألمانية: دخلنا فترة صعبة للغاية من الجائحة

الصحة الألمانية: دخلنا فترة صعبة للغاية من الجائحة

2021-11-05 / 4:34 مساءً
Photo of نجح بنسبة 89%.. “فايزر” تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

نجح بنسبة 89%.. “فايزر” تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

2021-11-05 / 1:51 مساءً
Photo of فرنسا تعلن احتجازها سفينة جزائرية

فرنسا تعلن احتجازها سفينة جزائرية

2021-11-05 / 9:46 صباحًا
Photo of أمريكا.. إمهال العاملين في قطاعات معينة حتى 4 يناير للتلقيح

أمريكا.. إمهال العاملين في قطاعات معينة حتى 4 يناير…

2021-11-05 / 7:30 صباحًا
Photo of أمريكا تقر بيع صواريخ “جو – جو” للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.

أمريكا تقر بيع صواريخ “جو – جو” للسعودية بقيمة…

2021-11-04 / 11:23 مساءً
Photo of بعد “فيسبوك”.. “تويتر” يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب تحريضه على إقليم تيغراي

بعد “فيسبوك”.. “تويتر” يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب…

2021-11-04 / 10:52 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق