برلمان البرتغال يتبنى تشريعا يجيز “القتل الرحيم”

هبة بريس _ وكالات

تبنى البرلمان البرتغالي تشريعا يجيز “القتل الرحيم والانتحار” بمساعدة الغير بالنسبة للمرضى الذين لا أمل في شفائهم.

ولا يزال مشروع القانون يتطلب توقيع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا المعروف بتحفظاته الشديدة على هذا التشريع.

وفي حال توقيعه على مشروع القانون، ستصبح البرتغال واحدة من دول قليلة في العالم تسمح بتلك الإجراءات.

وتبنى البرلمان نسخة أولى من مشروع القانون في يناير الماضي، لكن الرئيس طلب من المحكمة الدستورية مراجعته.

وتتضمن النسخة الجديدة التي تمت الموافقة عليها بواقع 138 صوتا مقابل 84 مع امتناع 5 أصوات، وصفا أشمل وأوضح للحالات المعنية.

ورعت عدة أحزاب من وسط اليسار مشروع القانون، كما فعلت مع قوانين سمحت بالإجهاض عام 2007 وزواج المثليين عام 2010 في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية

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