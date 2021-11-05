فاتح شهر ربيع الآخر 1443هـ بعد غد الأحد

2021-11-05 / 9:40 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ هو يوم الأحد 07 نونبر 2021م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1443هـ، موافق 05 نونبر 2021م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1443 هـ موافق 05 نونبر 2021م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الآخر هو يوم الأحد 07 نونبر 2021م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد أبو علين.. اعتقال الإمام عبد العزيز خربوش الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب

بعد أبو علين.. اعتقال الإمام عبد العزيز خربوش الكاتب…

2021-10-31 / 4:06 مساءً
Photo of مداغ .. علماء من الأزهر الشريف يحاضرون حول القيم الأخلاقية بالملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. علماء من الأزهر الشريف يحاضرون حول القيم…

2021-10-30 / 4:06 مساءً
Photo of توقيع اتفاق بين المغرب وجيبوتي لتوثيق التعاون في المجالات الدينية

توقيع اتفاق بين المغرب وجيبوتي لتوثيق التعاون في المجالات…

2021-10-27 / 5:27 مساءً
Photo of المئات من اتباع “الطريقة الكركرية” يحتفلون في المغرب

المئات من اتباع “الطريقة الكركرية” يحتفلون في المغرب

2021-10-24 / 10:57 صباحًا
Photo of مداغ .. اختتام فعاليات الدورة 16 للملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. اختتام فعاليات الدورة 16 للملتقى العالمي للتصوف

2021-10-23 / 12:46 مساءً
Photo of لأول مرة منذ كورونا.. صلاة الجمعة في الحرم المكي دون تباعد

لأول مرة منذ كورونا.. صلاة الجمعة في الحرم المكي…

2021-10-22 / 4:02 مساءً
Photo of الطريقة الكركرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الطريقة الكركرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

2021-10-20 / 12:03 مساءً
Photo of مداغ .. انطلاق فعاليات الدورة 16 للملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. انطلاق فعاليات الدورة 16 للملتقى العالمي للتصوف

2021-10-19 / 10:28 صباحًا
Photo of مداغ .. تنظيم الدورة 16 من الملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. تنظيم الدورة 16 من الملتقى العالمي للتصوف

2021-10-16 / 9:52 صباحًا
Photo of وزارة الأوقاف تعلن غدا الجمعة فاتح ربيع الأول.

وزارة الأوقاف تعلن غدا الجمعة فاتح ربيع الأول.

2021-10-07 / 8:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق