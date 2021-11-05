فاتح شهر ربيع الآخر 1443هـ بعد غد الأحد

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ هو يوم الأحد 07 نونبر 2021م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1443هـ، موافق 05 نونبر 2021م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1443 هـ موافق 05 نونبر 2021م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الآخر هو يوم الأحد 07 نونبر 2021م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب”.

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