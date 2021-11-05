المسيرة الخضراء…فاطمة الزهراء العروسي و فؤاد الزبادي يطرحان “سيدي وسيد سيادي”

2021-11-05 / 9:29 مساءً
0
مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي أغنية وطنية، تحت عنوان “سيدي وسيد سيادي”، جمعتها بالفنان المغربي فؤاد الزبادي.

و صورت أغنية “سيدي وسيد سيادي” على طريقة الفيديو كليب، و هي عبارة عن ديو مشترك بين كل من فاطمة الزهراء العروسي و فؤاد الزبادي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء.

الأغنية الجديدة التي تتغنى بالملك محمد السادس، من كلمات الأستاذ عبد الهادي العلمي وألحان عز الدين الواشري، حيث يعود إخراج الفيديو كليب لحسن الكورفتي، كما تم تصويره بالمدينة الحمراء مراكش.

ويدخل الكليب في خانة الأغاني الوطنية التي امتدت لعقود، حيث اشتهر بأداءها عدد كبير من الرواد، الذين بصموا أسمائهم في سجل الأغاني المغربية التي تتغنى بالوطن والملك.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الاتهامات التي وجهت له … عبد الإله رشيد يقصف منتقديه

بعد الاتهامات التي وجهت له … عبد الإله رشيد…

2021-11-05 / 7:07 مساءً
Photo of تسمم حاد يدخل مايا دياب للمستشفى

تسمم حاد يدخل مايا دياب للمستشفى

2021-11-05 / 3:31 مساءً
Photo of عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس “أنا الحمد لله بخير و شكرا للناس كاملين”

عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس…

2021-11-04 / 3:17 مساءً
Photo of رباب ناجد تعلن طلاقها

رباب ناجد تعلن طلاقها

2021-11-04 / 2:43 مساءً
Photo of فوز الجنوب إفريقي دايمون غالغت بجائزة بوكر الأدبية

فوز الجنوب إفريقي دايمون غالغت بجائزة بوكر الأدبية

2021-11-03 / 11:39 مساءً
Photo of حادث سير خطير للممثل طارق البخاري بجماعة أمتار الان

حادث سير خطير للممثل طارق البخاري بجماعة أمتار الان

2021-11-03 / 10:06 مساءً
Photo of مهرجان الإبداع الثقافي الطلابي في دورته الأولى بجامعة فاس

مهرجان الإبداع الثقافي الطلابي في دورته الأولى بجامعة فاس

2021-11-03 / 9:30 مساءً
Photo of بسبب عدم توفره على جواز التلقيح.. فنان مغربي يُمنَع من دخول قاعة السينما

بسبب عدم توفره على جواز التلقيح.. فنان مغربي يُمنَع…

2021-11-03 / 12:50 مساءً
Photo of الفنانة نسرين طافش تكشف عن أصولها المغربية: جدتي من تافيلالت

الفنانة نسرين طافش تكشف عن أصولها المغربية: جدتي من…

2021-11-03 / 10:14 صباحًا
Photo of والد الفنانة ياسمين صبري: “ابنتي تعاني خللا نفسيا وسأقاضيها”

والد الفنانة ياسمين صبري: “ابنتي تعاني خللا نفسيا وسأقاضيها”

2021-11-02 / 12:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق