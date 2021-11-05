المسيرة الخضراء…فاطمة الزهراء العروسي و فؤاد الزبادي يطرحان “سيدي وسيد سيادي”

مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي أغنية وطنية، تحت عنوان “سيدي وسيد سيادي”، جمعتها بالفنان المغربي فؤاد الزبادي.

و صورت أغنية “سيدي وسيد سيادي” على طريقة الفيديو كليب، و هي عبارة عن ديو مشترك بين كل من فاطمة الزهراء العروسي و فؤاد الزبادي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء.

الأغنية الجديدة التي تتغنى بالملك محمد السادس، من كلمات الأستاذ عبد الهادي العلمي وألحان عز الدين الواشري، حيث يعود إخراج الفيديو كليب لحسن الكورفتي، كما تم تصويره بالمدينة الحمراء مراكش.

ويدخل الكليب في خانة الأغاني الوطنية التي امتدت لعقود، حيث اشتهر بأداءها عدد كبير من الرواد، الذين بصموا أسمائهم في سجل الأغاني المغربية التي تتغنى بالوطن والملك.

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