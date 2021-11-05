نقابي ايطالي ..إغلاق أنبوب الغاز الجزائري سيرفع اسعار الطاقة في أوروبا

هبة بريس _ الرباط

حذر رئيس الاتحاد الإيطالي للفدراليات المستقلة “سيفا إيطاليا”، أندريا كافا، من أن قرار الجزائر القاضي بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء “ديري” الإيطالية عن السيد كافا قوله “أعبر عن قلقي البالغ إزاء ما يحدث حاليا بين الجزائر، المغرب وإسبانيا بشأن الخيار الجزائري الأحادي الجانب” المتعلق بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وأكد النقابي الإيطالي أن “أوروبا ينبغي ألا تقبل بتوظيف الموارد الطاقية كسلاح سياسي وذي صبغة ابتزازية”، داعيا إلى “تدخل أوروبي حازم وحاسم”.

وحسب السيد كافا، فإن ارتفاع أسعار الغاز قد يتسبب في أزمة جديدة.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن قرارها القاضي بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

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