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الصحراء.. غرينادا تؤكد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-11-05 / 8:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جددت غرينادا، بنيويورك، التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وذكر ممثل غرينادا متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن مجلس الأمن أشاد بجهود المغرب “ذات المصداقية” الرامية إلى إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء.

كما أعرب عن دعم بلاده الثابث للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية “الحصرية” للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أشاد ممثل غرينادا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة وانعقاد المائدتين المستديرتين السابقتين سنتي 2018 و 2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+.

وبعد أن رحبت بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، “شجعت” غرينادا المبعوث الشخصي الجديد على الاستفادة من التقدم المحرز في مسلسل الموائد المستديرة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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