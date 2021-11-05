خريبكة : الظلام ب ” شوقي 2 “يرفع من منسوب السرقات

2021-11-05 / 8:48 مساءً
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هبة بريس _ خريبكة

تعاني ازقة حي ” شوقي 2 ” من غياب الإنارة خاصة على طول الشارع المؤدي للثكنة الامر الذي يخلق توجسا وخوفا لدى المارة بل ويعتبر سلك هذا الشارع مغامرة حقيقية مخافة التعرض للسرقة والاعتداء .

ولعل جولة قصيرة في هذا الحي ستؤكد بالملموس أن السكان يعيشون على وقع تهديد يومي من لدن اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق الذين يستغلون غياب الانارة وضعفها للإجهاز على ممتلكاتهم .

اخر واقعة في الإجهاز على ممتلكات الغير بهذا الحي تتعلق بسرقة عدادات الماء الصالح للشرب دون الخوض في سرقات اخرى طالت مساكن بنفس الحي.

والظاهر ان تباطؤ الجهات المسؤولة في اصلاح المصابيح وصيانتها، وفر الفرصة امام اللصوص للسرقة بل ويساهم في تعددها ونشر الرعب والخوف وسط السكان

والحديث عن هذا الحي سيفتح النقاش حول جاهزية المجلس البلدي لخدمة بعض الأحياء من منطلق ” القلعة الناخبة ” وهذا ملموس وواضح لدى بعض الأعضاء الذين يتجهون لخدمة قلعاتهم السكنية توفيرا للأصوات مستقبلا .

ان المجلس البلدي الذي يقوده حزب الاستقلال مطالب اليوم بالعمل على انصاف كل الأحياء وخدمة عامة الساكنة دون العودة الى وازع” الارقام المصوتة ” ..مطلب ليس بالعسير اذا كان الاصلاح هو الاهم ..

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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