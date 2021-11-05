الملك يوجه غدا السبت خطابا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

2021-11-05 / 7:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة القصور والتشريفات الملكية، بأن الملك محمد السادس، سيوجه غدا السبت خطابا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن الخطاب، سيبث على أمواج الإذاعة والتلفزة في الساعة التاسعة مساء.

ويحتفل الشعب المغربي، يوم غد السبت، بالذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الجنوبية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫20 تعليقات

  1. كل سنة ملكنا الغالي نصره الله يوجه خطابا ساميا الى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين للمسيرة الخضراء. عاش الملك والشعب المغربي.

  4. نتمنى من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله ان يتطرق في خطابه السامي الى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  5. نناشدك ياملكنا الحنون المغرب يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة …

  8. نفتخر بملكنا نصره الله دائما سباقا للخير وحريص على مصلحة الوطن .عاش الملك محمد السادس أيده الله من كل سوء وشر ومكروه يصيبه.

  12. نريد من ملكنا إلغاء جواز التلقيح المفروض علينا….نريد العيش بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بين الجنسين فلاداعي ان تفرضوا علينا شيئ غير مرغوب فيه.

  20. سنفق معك ياملكنا الحنون بيد واحدة لمحاربة المفسدين الذين افسدوا المغرب وسنحارب من اجل حماية التراب الوطني من النظام الجزائري العسكري الإرهابي ..

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