الملك يوجه غدا السبت خطابا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء
هبة بريس _ الرباط
أفادت وزارة القصور والتشريفات الملكية، بأن الملك محمد السادس، سيوجه غدا السبت خطابا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وأفاد بلاغ للوزارة، بأن الخطاب، سيبث على أمواج الإذاعة والتلفزة في الساعة التاسعة مساء.
ويحتفل الشعب المغربي، يوم غد السبت، بالذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الجنوبية.
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كل سنة ملكنا الغالي نصره الله يوجه خطابا ساميا الى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين للمسيرة الخضراء. عاش الملك والشعب المغربي.
نتمنى كل المغربة من طنجة إلى لكويرة سماع الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة الغالية.
قال تعالى في كتابه الكريم (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.)
نتمنى من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله ان يتطرق في خطابه السامي الى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نناشدك ياملكنا الحنون المغرب يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة …
نتمنى ان يجد حلول لقضيتنا الصحراوية . ونحن دائماً معك ياملكنا بكل روح وطنية ومسؤولية تجاه الصحراء المغربية.
يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الأشخاص البسطاء الذين لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ياملكنا.
نفتخر بملكنا نصره الله دائما سباقا للخير وحريص على مصلحة الوطن .عاش الملك محمد السادس أيده الله من كل سوء وشر ومكروه يصيبه.
عاش الملك والشعب المغربي العظيم وشعارنا الله الوطن الملك.
دائما وابدا الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولن نتخلى عن ترابنا الوطني ولو شبر واحد .
بالدم والروح نفديك يا صحرائنا المغربية وملكنا العظيم عاش الملك.
نريد من ملكنا إلغاء جواز التلقيح المفروض علينا….نريد العيش بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بين الجنسين فلاداعي ان تفرضوا علينا شيئ غير مرغوب فيه.
نرجوا من ملكنا الرجوع الى الحياة الطبيعية ….
الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا..
لن نتخلى عن اقاليمنا الصحراوية حتى نهاية حياتنا نفديها بارواحنا وابنائنا .نحن معك متضامنين ياملكنا الحنون.
نحن كنا رجال ونساء وشيوخ مع الحكومة الجديدة ولكن ماذا فعلت معنا أين هو هذآ التغير والاصلاح …..
الصحراء مغربية وستضل مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها .
كل من سولت له نفسه الاستهزاء والاستهتار بصحرائنا سنقف لهم بالمرصاد….
أظن مئة في المئة سيكون الخطاب في المستوى المطلوب نتمنى له طول العمر بإذن الله.
سنفق معك ياملكنا الحنون بيد واحدة لمحاربة المفسدين الذين افسدوا المغرب وسنحارب من اجل حماية التراب الوطني من النظام الجزائري العسكري الإرهابي ..