الملك يوجه غدا السبت خطابا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة القصور والتشريفات الملكية، بأن الملك محمد السادس، سيوجه غدا السبت خطابا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن الخطاب، سيبث على أمواج الإذاعة والتلفزة في الساعة التاسعة مساء.

ويحتفل الشعب المغربي، يوم غد السبت، بالذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الجنوبية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0