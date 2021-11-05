إسبانيا.. شرطة مدريد تقتل شخصا هدد المارة بسكين

2021-11-05 / 7:26 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت إذاعة COPE الإسبانية بأن الشرطة أطلقت النار على رجل في العاصمة مدريد هدد المارة بسكين مطبخ، وهاجم أحد رجال الشرطة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن “المهاجم مهاجر بلا مأوى يبلغ من العمر 35 عاما، وقد حوكم في وقت سابق عدة مرات”.

وأضافت: “وقع الحادث بالقرب من مركز طبي في منطقة فيلافيردي بالعاصمة”، مشيرة إلى أن “موظفي المركز أغلقوا الأبواب واتصلوا بالشرطة”.

وتابعت: “بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، هاجم الرجل أحدهم وأصابه في ذراعه”، وأنه “لا يوجد جرحى بين المارة”.

ونفت الشرطة رواية “الهجوم الإرهابي” في وصف الحادث، دون أن تكشف عن هوية الجاني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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