بعد الاتهامات التي وجهت له … عبد الإله رشيد يقصف منتقديه

2021-11-05 / 7:07 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ثار الفنان المغربي عبد الإله رشيد في وجه منتقديه عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و سخر الفنان المغربي من الاتهامات التي وُجهت له عقب ارتدائه لإكسسوار قام باستعماله من أجل الدعابة على حد تعبيره.

و قال رشيد : “شفت العجب المتعجب ديال التعاليق لي قتلوني بالضحك ولي مزعزعو فيا حتى شعرة، أنا لي كنعرف راسي شكون، أنا كنت غير كنضحك مع الجمهور ديالي، انتوما ماشي الجمهور ديالي لي كتعلقو أنا عرفتكم”.

و واصل قائلا:” مول الفز كيقفز معروفة هاذ القضية هادي ، تصورتي بهاذي ماشي راجل، حطيتي ايدك على راسك ماشي راجل، ضحكتي مع صاحبك وشاف فيك وشفتي فيه ماشي راجل لبستي تقشيرة ماعجباتوش ماشي راجل ،شوفة معجباتوش ماشي راجل، كلشي ماشي راجل…”.

و أضاف قائلا :” بزاف هاذ شي هذا ، ولكن علم النفس كيقول أن هاذ الناس كيديرو عليك اسقاط لانهم هوما لي ماشي رجال كيحاولوا يلصقو فيك هاذ شي”.

و الجدير بالذكر أن عبد الإله رشيد أثار مؤخرا جدلا واسعا بسبب صور جمعته بالفنان المثير للجدل فيصل عزيزي، و التي بسببها تم اتهامه بالمثلية الجنسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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