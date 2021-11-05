خارجية الغابون ..نعتزم تنظيم العديد من الفعاليات بالعيون

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية الغابوني، باكوم موبلي بوديا، ‏اليوم الجمعة بالرباط، أن بلاده تعتزم تنظيم العديد من الفعاليات بمدينة العيون لتأكيد حضورها في هذا الجزء من التراب المغربي.

وأوضح الدبلوماسي الغابوني، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون ‏الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أنه من خلال تنظيم هذه ‏الفعاليات، تجدد جمهورية الغابون تأكيد دعمها لمغربية الصحراء.‏

وتوجه الدبلوماسي بالشكر للمغرب على دعمه لجمهورية الغابون في تنظيم يوم ثقافي ‏بالعيون، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة عرفت نجاحا كبيرا. ‏

وجدد المسؤول الغابوني التأكيد على دعم بلاده الراسخ لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.‏

يشار إلى أن سفير الغابون لدى الرباط، كان قد اختار في شتنبر الماضي، مدينة العيون للاحتفال بالذكرى 61 ‏لاستقلال هذا البلد الإفريقي الصديق، الذي افتتح في يناير 2020 قنصلية عامة في عاصمة ‏الصحراء المغربية.‏

وكان برنامج الاحتفال الذي تم تنظيمه تحت شعار “الغابون بالعيون” حافلا ومتنوعا حيث شمل ‏عروضا فنية تعكس غنى التراث الثقافي الغابوني، ومعرضا للمنتوجات الغابونية، وتوزيع

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