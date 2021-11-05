لقاح كورونا .. مطالب بتعويض المصابين بأعراض جانبية

2021-11-05 / 6:13 مساءً
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هبة بريس _ ع عياش

بعد توالي شكايات المواطنين المتضررين من لقاح كورونا وظهور العديد من مقاطع ” الفيديو ” التي يتحدث اصحابها عن اصابتهم بمضاعفات جانبية طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة بتعويض المتضررين .

واصدرت الشبكة الصحية بلاغا تقول فيه إنه على الحكومة المغربية “تحمل نفقات علاج المصابين بأعراض ومضاعفات جانبية بسبب التلقيح ضد كوفيد – 19″، مشددة على وجوب سن “نظام للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التطعيم”.

وأكدت الشبكة الحقوقية على ضرورة “العمل على تسجيل مرض فيروس كورونا -سارس كوف- 2 – ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها، وخاصة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الأمامية والأكثر تهديدا بالاصابة بكوفيد-19”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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