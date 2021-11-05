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تسجيل 182 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-11-05 / 4:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 182 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 947.139 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 حالات وفاة ليصل العدد إلى 14.701 .

كما تم التأكد من 266 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 928.222.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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