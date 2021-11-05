الصورة تعبيرية

الصحة الألمانية: دخلنا فترة صعبة للغاية من الجائحة

2021-11-05 / 4:34 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية في الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة معززة من لقاحات كورونا بعد ستة أشهر لمن تلقوا اللقاح.

وقال شبان إن البلاد اضطرت إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

وسجلت ألمانيا رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مع تصاعد معدلات العدوى في جميع أنحاء أوروبا.

وشهدت البلاد 37120 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية مقابل 33949 حالة الخميس، بعدما كان الرقم القياسي السابق المسجل في 18 ديسمبر من العام الماضي 33777 حالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of نجح بنسبة 89%.. “فايزر” تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

نجح بنسبة 89%.. “فايزر” تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

2021-11-05 / 1:51 مساءً
Photo of فرنسا تعلن احتجازها سفينة جزائرية

فرنسا تعلن احتجازها سفينة جزائرية

2021-11-05 / 9:46 صباحًا
Photo of أمريكا.. إمهال العاملين في قطاعات معينة حتى 4 يناير للتلقيح

أمريكا.. إمهال العاملين في قطاعات معينة حتى 4 يناير…

2021-11-05 / 7:30 صباحًا
Photo of أمريكا تقر بيع صواريخ “جو – جو” للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.

أمريكا تقر بيع صواريخ “جو – جو” للسعودية بقيمة…

2021-11-04 / 11:23 مساءً
Photo of بعد “فيسبوك”.. “تويتر” يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب تحريضه على إقليم تيغراي

بعد “فيسبوك”.. “تويتر” يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب…

2021-11-04 / 10:52 مساءً
Photo of مصرع مهاجر وإصابة 3 دهسهم قطار شمال فرنسا

مصرع مهاجر وإصابة 3 دهسهم قطار شمال فرنسا

2021-11-04 / 10:25 مساءً
Photo of واشنطن تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار لقاء معلومات عن قراصنة DarkSide

واشنطن تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار لقاء معلومات عن…

2021-11-04 / 9:24 مساءً
Photo of إكسبريس البريطانية “: بلدان ستختفي قريبا عن وجه الأرض

إكسبريس البريطانية “: بلدان ستختفي قريبا عن وجه الأرض

2021-11-04 / 8:59 مساءً
Photo of تونس تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيسها السابق منصف المرزوقي

تونس تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيسها السابق منصف…

2021-11-04 / 8:11 مساءً
Photo of ألمانيا : نشر طليقها صورة مع “عشيقته” فقتلت أطفالهما الخمسة انتقاما

ألمانيا : نشر طليقها صورة مع “عشيقته” فقتلت أطفالهما…

2021-11-04 / 7:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق