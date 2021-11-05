الصورة تعبيرية

مقاهي الشيشة تعود بقوة بالبيضاء رغم كورونا

2021-11-05 / 4:15 مساءً
0
هبة بريس من البيضاء

عادت مقاهي الشيشة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لتفتح أبوابها وبقوة وأمام أعين السلطات بوسط المدينة، لتقديم خدمات ” التشييش” لزبنائهاةفي عز محاربة البلاد لفيروس كورونا، وكأن الأمر لا يعني هؤلاء ولا يساهم في نقل العدوى حسب زعمهم.

وقد أفادت مصادر هبة بريس، أن العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم وتذمرهم من تفشي العديد من المظاهر المسيئة لجمالية المدينة، بعد انتشار مقاهي الشيشة بشكل مخيف وافتتاحها في وجه الشباب والشابات مساهمة في نشر مظاهر الانحلال الخلقي وتعاطي المخدرات بكافة أصنافها.

وضعية كهذه، تتطلب من السلطات الأمنية بوسط مدينة الدار البيضاء، بمعية السلطات المحلية هناك، القيام بحملات منسقة وهادفة للعمل على اغلاق هذه المقاهي التي تحولت إلى أوكار لترويج المخدرات وتعاطيها، مع الدعوة إلى تشديد المراقبة والتفتيش حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

ويرى كثيرون، أن الوضعية الوبائية التي لازالت تلقي بظلالها على الوضعية الصحية ببلادنا، على الرغم من المجهودات المبدولة من قبل السلطات العمومية للحد من تفشي الجائحة، إلا أن البعض حاول استغلال القرارات الأخيرة للحكومة الرامية إلى الرفع التدريجي من حالة الحجر الصحي واتاحة الفرصة لبعض المهن التي تضررت بشكل مباشر من الجائحة كالمقاهي والحمامات والمطاعم وغيرها، ( إلا أن البعض) اقتنص الفرصة وقام بفتح مقاهي للشيشة، التي قد تساهم لامحالة في نشر العدوى، ناهيك عن الاضرار الأخرى المرتبطة بالأمراض التنفسية والقلب والشرايين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 182 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 182 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-11-05 / 4:45 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

ميناء طنجة المتوسط .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2021-11-05 / 4:23 مساءً
Photo of سلطات الجديدة تغلق ملاه ليلية بمنتجع سيدي بوزيد خرقت حالة الطوارئ

سلطات الجديدة تغلق ملاه ليلية بمنتجع سيدي بوزيد خرقت…

2021-11-05 / 3:27 مساءً
Photo of وزارة العدل: شهادة النجاح كافية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين

وزارة العدل: شهادة النجاح كافية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين

2021-11-05 / 2:52 مساءً
Photo of نشرة خاصة: أمطار رعدية يوم غد السبت بعدد من أقاليم المملكة

نشرة خاصة: أمطار رعدية يوم غد السبت بعدد من…

2021-11-05 / 12:33 مساءً
Photo of وجدة .. توقيف شخصين متورطين بحيازة وترويج شحنات من السجائر المهربة

وجدة .. توقيف شخصين متورطين بحيازة وترويج شحنات من…

2021-11-05 / 11:39 صباحًا
Photo of بسبب كورونا.. الوزير بنسعيد ينقل المعرض الدولي للكتاب من البيضاء إلى الرباط

بسبب كورونا.. الوزير بنسعيد ينقل المعرض الدولي للكتاب من…

2021-11-05 / 9:53 صباحًا
Photo of الرصاص يلعلع ببرشيد لتوقيف شخص رفض الامتثال للأمن

الرصاص يلعلع ببرشيد لتوقيف شخص رفض الامتثال للأمن

2021-11-05 / 9:14 صباحًا
Photo of المغرب نموذج للدول الإفريقية في مجال حماية البيئة

المغرب نموذج للدول الإفريقية في مجال حماية البيئة

2021-11-05 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-11-05 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق