الداودي يستقيل من مؤسسة الخطيب وبنكيران يعين العثماني مكانه

هبة بريس - الرباط

عين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني في رئاسة مؤسسة الخطيب.

وجاء في بلاغ للمؤسسة أنه “بناء على أن القانون الأساسي لمؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات ينص على أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو رئيس المؤسسة بصفته هاته فإنني قررت تفويض كامل الصلاحيات المخولة لي بمقتضى القانون الأساسي للمؤسسة لسعد الدين العثماني.”

وأضاف ذات البلاغ الموقع من بنكيران “كما أنني توصلت باستقالة الدكتور لحسن الداودي من المؤسسة وأوافق عليها.”

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