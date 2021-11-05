العثماني-وبنكيران

الداودي يستقيل من مؤسسة الخطيب وبنكيران يعين العثماني مكانه

2021-11-05 / 3:02 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

عين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني في رئاسة مؤسسة الخطيب.

وجاء في بلاغ للمؤسسة أنه “بناء على أن القانون الأساسي لمؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات ينص على أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو رئيس المؤسسة بصفته هاته فإنني قررت تفويض كامل الصلاحيات المخولة لي بمقتضى القانون الأساسي للمؤسسة لسعد الدين العثماني.”

وأضاف ذات البلاغ الموقع من بنكيران “كما أنني توصلت باستقالة الدكتور لحسن الداودي من المؤسسة وأوافق عليها.”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الحركة الشعبية: تموقعنا بقناعة في صف المعارضة ونأسف لعودة الهيمنة الحزبية

الحركة الشعبية: تموقعنا بقناعة في صف المعارضة ونأسف لعودة…

2021-11-05 / 4:06 مساءً
Photo of المجلس العربي يدعو المغرب والجزائر إلى التهدئة وضبط النفس

المجلس العربي يدعو المغرب والجزائر إلى التهدئة وضبط النفس

2021-11-05 / 1:08 مساءً
Photo of الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تحرز جائزة “إنرجي غلوب 2021”

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تحرز جائزة “إنرجي غلوب 2021”

2021-11-05 / 12:21 مساءً
Photo of تخصيص مبلغ 25 مليار لنزع ملكية الأراضي التي ستمر بها الطرق السيارة

تخصيص مبلغ 25 مليار لنزع ملكية الأراضي التي ستمر…

2021-11-05 / 11:52 صباحًا
Photo of تأجيل دورة إستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

تأجيل دورة إستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

2021-11-05 / 11:15 صباحًا
Photo of هلال يستقبل وفدا عن اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي

هلال يستقبل وفدا عن اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان…

2021-11-05 / 10:44 صباحًا
Photo of مكونات الأغلبية تجتمع وتعد المواطنين بالالتزام ب”البرامج الانتخابية”

مكونات الأغلبية تجتمع وتعد المواطنين بالالتزام ب”البرامج الانتخابية”

2021-11-05 / 10:22 صباحًا
Photo of مدغشقر تشيد بجهود المغرب في البحث عن “مخرج إيجابي” لنزاع الصحراء

مدغشقر تشيد بجهود المغرب في البحث عن “مخرج إيجابي”…

2021-11-05 / 10:03 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية: اتحاد جزر القمر يجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية: اتحاد جزر القمر يجدد دعمه لمبادرة الحكم…

2021-11-05 / 9:23 صباحًا
Photo of الوسط الديمقراطي الدولي يهنئ المغرب على ما أحرزه من تقدم ديمقراطي

الوسط الديمقراطي الدولي يهنئ المغرب على ما أحرزه من…

2021-11-05 / 8:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق