وزارة العدل: شهادة النجاح كافية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة العدل، أن شهادة النجاح كافية بالنسبة للمترشحين الراغبين في اجتياز مباراة الملحقين القضائيين.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه يُكتفى في مرحلة أولى الإدلاء بشهادة النجاح، لاجتياز المباراة المذكورة، إلى حين إتمام الإجراءات.

و أطلقت الوزارة قبل أيام، مباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا، تجرى اختباراتها الكتابية يومي 08 و09 يناير 2022، بمدينة الرباط.

وحددت الوزارة آخر أجل للتسجيل الإلكتروني في 12 نونبر الجاري، بينما آخر أجل لإيداع الملفات 17 نونبر.

ويودع ملف الترشيح وجوبا لدى النيابة العامة بمحاكم الاستئناف التالية: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، أكادير، العيون، طنجة، الناضور، وجدة، الرشيدية، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، مقابل وصل الإيداع.

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