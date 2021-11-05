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“صنع في المغرب”.. الحكومة تراهن على مشاريع عملاقة لخلق القيمة المضافة

2021-11-05 / 2:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يراهن المغرب على استراتيجية “صنع في المغرب” لتقوية التنافسية الاقتصادية و القدرة الاسثتمارية من خلال تشجيع المقاولات الوطنية لإحداث مشاريع عملاقة من شأنها خلق قيمة مضافة و فرص شغل واعدة.

و في هذا الصدد، بسط يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة “صنع في المغرب”.

و قدم السكوري تشخيصا شاملا لما يخص الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، مع التحديات المطروحة والمحطات الكبرى المتعلقة بالتشغيل والكفاءات.

و أوضح وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات أنه سيتم إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة عبر البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، وتشجيع “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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