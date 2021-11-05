إنتحار دركي ببنجرير وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” ، من مصادرها أن دركيا يعمل بمدينة بنجرير، عثر على جثته معلقة بحبل يوم الخميس، حيث يرجح أنه وضع حدا لحياته بهذه الطريقة المؤلمة، مباشرة بعد انتهائه من عمله.

ووفق نفس المصادر، فقد تم فتح تحقيق معمق من طرف سرية الدرك الملكي ببنجرير بتعليمات من الوكيل العام للملك، من أجل معرفة ظروف وملابسات هذا الحادث الذي هز زملاء الراحل في العمل، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

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