رسميا.. السد القطري يعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

2021-11-05 / 12:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي السد القطري، الجمعة، انتقال تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة الإسباني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الخاصة به.

وقال السد في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إن “إدارة النادي وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلا”.

وأضاف أن “تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة”.

وقال رئيس النادي تركي العلي إن “تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد، بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه”.

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