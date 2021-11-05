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نشرة خاصة: أمطار رعدية يوم غد السبت بعدد من أقاليم المملكة

2021-11-05 / 12:33 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار قوية أحيانا رعدية، يوم غد السبت، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطار قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) ستهم أقاليم الناظور، وتطوان، وشفشاون، و الدرويش، والمضيق-الفنيدق، وذلك يوم غد السبت من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. اللهم اسقي عبادك وبهائمك واحي بلادك الميت أنك على كل شيء قدير أمين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين

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