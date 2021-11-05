نشرة خاصة: أمطار رعدية يوم غد السبت بعدد من أقاليم المملكة
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار قوية أحيانا رعدية، يوم غد السبت، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطار قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) ستهم أقاليم الناظور، وتطوان، وشفشاون، و الدرويش، والمضيق-الفنيدق، وذلك يوم غد السبت من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.
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الدريوش وليس الدرويش.فقط للتصحيح
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