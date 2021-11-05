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في وقت تعاني فيه بعض الدول.. المغرب يصدر 725 مليار من “البطاطس” والخضر

2021-11-05 / 12:24 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أرقام بلا شك ستزيد عدد الحساد و الحاقدين، الذين تستفزهم الإنجازات المغربية في كل المجالات، و السبب بسيط كون المغرب تفوق عليهم بسنوات ضوئية بفضل المخططات الملكية و الاستراتيجيات الحكومية و المشاريع المواطنة التي جعلت المملكة تخطو بثبات لمصاف الدول الصاعدة صناعيا و اقتصاديا.

آخر هاته الأرقام التي ستصيب بعض “الجيران الحساد” بمقتل، تلك المتعلقة بصادرات المغرب الفلاحية في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية و التي وصلت لرقم 725 مليار سنتيم فيما يتعلق بصادرات المغرب من الفواكه و الخضر لدول أوروبا و غرب إفريقيا.

و حسب بيانات مكتب الصرف، فقد ارتفعت صادرات الفواكه المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتتجاوز قيمتها رقم 3.6 مليارات درهم.

أما صادرات الفلاحين المغاربة من الخضر، فقد ارتفعت بدورها في نفس الفترة من هاته السنة لتصل لرقم 3.65 مليار درهم.

هاته الأرقام الإيجابية تأتي في وقت تعاني فيه بعض دول الجوار من أزمة خانقة جراء افتقادها للخضر و الفواكه كان من تداعياتها “طوابير” طويلة بحثا عن “البطاطا” التي أضحت الهم الأول لمواطنيها، في وقت يبحث المغرب عن تصريف فائض منتجاته ذات الجودة العالية عبر تصديرها لدول أوروبا و غرب إفريقيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  1. لا أحب دكر الارقام لان العسكر الحركي المعفن سيصاب بمرض السكري. فقط اتأسف للشعب الجزائري الشقيق الذي يعاني من هذا النضام الديكتاتوري الوحشي الدي يسرق مال الشعب ليغدي به الحروب والفتن

  4. الحمد لله.على المسلم أن يشكر الله تعالى عل نعمه.لا ان يتباهى أمام أشقائه الذين حرموا من هذه النعم.اللهم كما رزقتنا فارزق كل المسلمين في العالم.عبد

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