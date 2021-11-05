مدغشقر تشيد بجهود المغرب في البحث عن “مخرج إيجابي” لنزاع الصحراء

هبة بريس

أشادت مدغشقر، بنيويورك، بجهود المغرب في البحث عن “مخرج إيجابي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة لها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت الممثلة الدائمة بالنيابة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة، فيرو أندريامياريسوا، دعم بلادها لحل “عادل وواقعي ومنصف للجميع ومتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي السبعة عشر”.

كما أشارت إلى أن بلادها “تأخذ علما” بجهود الأمين العام للأمم المتحدة وتعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.

وأشادت الدبلوماسية الملغاشية أيضا بالجهود التي يبذلها المغرب لمحاربة جائحة كوفيد -19 في الأقاليم الجنوبية.

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