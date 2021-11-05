الصورة تعبيرية

مدغشقر تشيد بجهود المغرب في البحث عن “مخرج إيجابي” لنزاع الصحراء

2021-11-05 / 10:03 صباحًا
0
هبة بريس

أشادت مدغشقر، بنيويورك، بجهود المغرب في البحث عن “مخرج إيجابي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة لها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت الممثلة الدائمة بالنيابة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة، فيرو أندريامياريسوا، دعم بلادها لحل “عادل وواقعي ومنصف للجميع ومتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي السبعة عشر”.

كما أشارت إلى أن بلادها “تأخذ علما” بجهود الأمين العام للأمم المتحدة وتعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.

وأشادت الدبلوماسية الملغاشية أيضا بالجهود التي يبذلها المغرب لمحاربة جائحة كوفيد -19 في الأقاليم الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تحرز جائزة “إنرجي غلوب 2021”

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تحرز جائزة “إنرجي غلوب 2021”

2021-11-05 / 12:21 مساءً
Photo of تخصيص مبلغ 25 مليار لنزع ملكية الأراضي التي ستمر بها الطرق السيارة

تخصيص مبلغ 25 مليار لنزع ملكية الأراضي التي ستمر…

2021-11-05 / 11:52 صباحًا
Photo of تأجيل دورة إستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

تأجيل دورة إستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

2021-11-05 / 11:15 صباحًا
Photo of هلال يستقبل وفدا عن اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي

هلال يستقبل وفدا عن اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان…

2021-11-05 / 10:44 صباحًا
Photo of مكونات الأغلبية تجتمع وتعد المواطنين بالالتزام ب”البرامج الانتخابية”

مكونات الأغلبية تجتمع وتعد المواطنين بالالتزام ب”البرامج الانتخابية”

2021-11-05 / 10:22 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية: اتحاد جزر القمر يجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية: اتحاد جزر القمر يجدد دعمه لمبادرة الحكم…

2021-11-05 / 9:23 صباحًا
Photo of الوسط الديمقراطي الدولي يهنئ المغرب على ما أحرزه من تقدم ديمقراطي

الوسط الديمقراطي الدولي يهنئ المغرب على ما أحرزه من…

2021-11-05 / 8:30 صباحًا
Photo of الغابون: مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء هي “الحل التوافقي بامتياز”

الغابون: مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء هي “الحل التوافقي…

2021-11-04 / 11:34 مساءً
Photo of هلال .. الجزائر حبيسة الماضي فيما مجلس الأمن يستشرف المستقبل

هلال .. الجزائر حبيسة الماضي فيما مجلس الأمن يستشرف…

2021-11-04 / 10:15 مساءً
Photo of غوتيريش يحث المغرب والجزائر على الحوار لضمان خفض التصعيد

غوتيريش يحث المغرب والجزائر على الحوار لضمان خفض التصعيد

2021-11-04 / 10:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق