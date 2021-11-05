مكونات الأغلبية تجتمع وتعد المواطنين بالالتزام ب”البرامج الانتخابية”

2021-11-05 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عقدت مكونات الأغلبية اجتماعا تنسيقيا مساء أمس الخميس 4 نونبر 2021 من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.

وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحسب بلاغ مشترك، فقد تمحور النقاش حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان؛ حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد. وأجمع المتدخلون على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.

وأضاف ذات البلاغ، أنه إذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.

واعتبر المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.

وبناء عليه، تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫5 تعليقات

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء النظر في الأحكام المتعلقة بمستحقات العمال في المحاكم التجارية قصد التنفيذ لأنها أدخلت المئات من الأسر في أوضاع مزرية. ولنا الثقة الكاملة في الحكومة الجديدة. وفق الله الجميع لخدمة هذا البلد العزيز.

  3. لانكم الله
    ولا الالوان بما يفعلونه الاخرون
    والتقييم سيكون بعد مرور سنة على الأقل
    ليس قبل بدأ الحكومة
    ولما فيكم كل التقة
    على بركة الله

  4. يقتلون الميت ويمشون في جنازته بعدما قاموا بإحراق جيوب المواطنين بغلاء الاسعار وبشتى انواع الممارسات التعسفية و الشطط في استعمال السلطة جاء وقت اطفاء الحريق . الا لعنة الله على الضالمين الى يوم الدين

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